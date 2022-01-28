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2013 Audi RS 5

105,997 KM

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S.S. Auto Group

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2013 Audi RS 5

2013 Audi RS 5

MISANO RED PEARL|NAV|BACK UP|BSM|DRIVE SELECT|

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2013 Audi RS 5

MISANO RED PEARL|NAV|BACK UP|BSM|DRIVE SELECT|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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105,997KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8183466
  • Stock #: 200-149
  • VIN: WUAC6BFR8DA902217

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 105,997 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2013 AUDI RS5 HAS LANDED. 4.2L N/A DOHC 8 CYLINDER PRODUCING OVER 450HP AND 316LB/FT OF TORQUE. 7 SPEED TWIN-CLUTCH TRANSMISSION. MISANO RED PEARL EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH SPORT DIFFERENTIAL, NAVIGATION, REAR VIEW CAMERA, PARKTRONIC ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, HEATED SEATS, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PADDLE SHIFTERS, RS 5 FLAT BOTTOM STEERING WHEEL, POWER SUNROOF, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE RS BUCKET SEATS, PREMIUM AUDI RS SPORT 20 INCH WHEELS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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