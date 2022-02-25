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647-886-8182
2013 Audi S5
PREMIUM|NAV|BSM|BACK UP|B AND O SOUND|BLK RIMS|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$23,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8419287
- Stock #: 200-155
- VIN: WAULGBFR8DA000982
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 136,348 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2013 AUDI S5 PREMIUM HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 333HP AND 325LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, BLIND SPOT ASSIST, HEATED SEATS, PREMIUM BANG AND OLUFSEN SOUND SYSTEM, S5 BUCKET SEATS, FLAT BOTTOM STEERING WHEEL, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, NORMAL, TIPTRONIC), PREMIUM AUDI S5 19 INCH BLACK WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
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