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647-886-8182
2013 BMW 328xi
M SPORT COUPE XDRIVE|NAVI|SENSORS|KEYLESS|SUNROOF|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$11,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10372212
- Stock #: 100-221
- VIN: WBAKF3C53DJ385468
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Brown
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 217,226 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE AND HAS SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2013 BMW 328I XDRIVE M SPORT COUPE HAS LANDED. 3.0L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 230HP AND 200LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. TOP OF THE LINE M SPORT PACKAGE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKING SENSORS, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES, PREMIUM 18 INCH M SPORT WHEELS, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS & START, NEW GENERATION BMW I-DRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
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