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2013 BMW 328xi

217,226 KM

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2013 BMW 328xi

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M SPORT COUPE XDRIVE|NAVI|SENSORS|KEYLESS|SUNROOF|

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2013 BMW 328xi

M SPORT COUPE XDRIVE|NAVI|SENSORS|KEYLESS|SUNROOF|

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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  2. 1693580191
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Certified

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217,226KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10372212
  • Stock #: 100-221
  • VIN: WBAKF3C53DJ385468

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 217,226 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE AND HAS SERVICE RECORDS.

 

THIS BEAUTIFUL 2013 BMW 328I XDRIVE M SPORT COUPE HAS LANDED. 3.0L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 230HP AND 200LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. TOP OF THE LINE M SPORT PACKAGE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKING SENSORS, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES, PREMIUM 18 INCH M SPORT WHEELS, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS & START, NEW GENERATION BMW I-DRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

FULLY LOADED
M SPORT
XDRIVE

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Remote Trunk Release
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

Air Conditioning
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Power Outlet

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Telematics
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

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