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2013 BMW 335i

136,403 KM

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2013 BMW 335i

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XDRIVE M SPORT|NAV|BCK UP|19 INCH RIMS|NO ACCIDENT

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2013 BMW 335i

XDRIVE M SPORT|NAV|BCK UP|19 INCH RIMS|NO ACCIDENT

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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136,403KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7563115
  • Stock #: 100-158
  • VIN: WBA3B9C51DF585416

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 136,403 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2013 BMW 335I XDRIVE M SPORT HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 300HP AND 300LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH M PERFORMANCE BRAKE CALIPERS, NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKTRONIC ASSIST, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, POWER SUNROOF, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), M SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, DOOR SILLS ETC), PREMIUM BMW M PACKAGE 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION BMW I DRIVE ENTERTAINMENT SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

M SPORT
M PACKAGE
Anti-Lock Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Anti-Theft System
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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