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647-886-8182
2013 BMW 335i
|M SPORT|M PERFORMANCE|RED INT.|NO ACCIDENTS|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$23,488
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9815287
- Stock #: 100-206
- VIN: WBA3B9C54DF587418
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Red
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 130,512 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2013 BMW 335I XDRIVE M SPORT PACKAGE M PERFORMANCE KIT HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 300HP AND 300LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON RED INTERIOR. LOADED WITH POWER SUNROOF, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM SOUND SYSTEM, M PERFORMANCE KIT, M PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, BRAKE CALIPERS, DOOR SILLS, M BADGING), MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), UPGRADED REAR DIFFUSER, UPGRADED FRONT LIP, AUTO LIGHTS, PREMIUM 19 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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