$19,985+ tax & licensing
+ taxes & licensing
647-886-8182
2013 BMW X3
35I M PACKAGE|ACCIDENT FREE|360 PARKING SENSORS|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$19,985
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8193798
- Stock #: 100-173
- VIN: 5UXWX7C53DL979375
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 144,350 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2013 BMW X3 M SPORT HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 306HP AND 300LB/FT OF TORQUE. NAVY BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH 360 PARKING SENSORS, AUTO HOLD FEATURE, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, M SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, SIDE SKIRTS, STEERING WHEEL, DOOR SILLS, ETC), MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), BMW M PACKAGE 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.