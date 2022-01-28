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2013 BMW X3

144,350 KM

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2013 BMW X3

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35I M PACKAGE|ACCIDENT FREE|360 PARKING SENSORS|

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2013 BMW X3

35I M PACKAGE|ACCIDENT FREE|360 PARKING SENSORS|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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144,350KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8193798
  • Stock #: 100-173
  • VIN: 5UXWX7C53DL979375

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 144,350 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2013 BMW X3 M SPORT HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 306HP AND 300LB/FT OF TORQUE. NAVY BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH 360 PARKING SENSORS, AUTO HOLD FEATURE, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, M SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, SIDE SKIRTS, STEERING WHEEL, DOOR SILLS, ETC), MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), BMW M PACKAGE 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

M PACKAGE
M SPORT
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Winter Tires
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Turbocharged
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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