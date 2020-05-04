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2013 Land Rover Range Rover Evoque

SPORT|PURE PLUS|ACCIDENT FREE|BLACK RIMS|PANO ROOF

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2013 Land Rover Range Rover Evoque

SPORT|PURE PLUS|ACCIDENT FREE|BLACK RIMS|PANO ROOF

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Sale Price

$21,495

+ taxes & licensing

  • 76,015KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4948680
  • Stock #: 1100-012
  • VIN: SALVP2BG9DH810525
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

PRICE INCLUDES SAFETY CERTIFICATION. EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE.

 

CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

BEAUTIFUL 2013 RANGE ROVER EVOQUE SPORT PURE PLUS HSE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 250LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 SENSORS, BACK UP CAMERA, PANORAMIC SUN/MOON ROOF, ALL TERRAIN DRIVE MODES (TARMAC, SNOW, SAND, ROCKS), PREMIUM 20 INCH RIMS, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, ADAPTIVE HEADLIGHTS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, AUTOMATIC POWER TRUNK, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4X4 4 WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Passenger Air Bag On/Off Switch
  • Rear Head Air Bag
  • Rear Parking Aid
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Trunk
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Rear Spoiler
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Windows
  • Panoramic Roof
  • Privacy Glass
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Turbocharged
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Knee Air Bag
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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