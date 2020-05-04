2013 Land Rover Range Rover Evoque

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BEAUTIFUL 2013 RANGE ROVER EVOQUE SPORT PURE PLUS HSE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 250LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 SENSORS, BACK UP CAMERA, PANORAMIC SUN/MOON ROOF, ALL TERRAIN DRIVE MODES (TARMAC, SNOW, SAND, ROCKS), PREMIUM 20 INCH RIMS, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, ADAPTIVE HEADLIGHTS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, AUTOMATIC POWER TRUNK, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4X4 4 WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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