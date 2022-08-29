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647-886-8182
2013 Land Rover Range Rover Evoque
PURE PLUS|PANO|BACK UP|MERIDIAN SOUND|WHITE INT.|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$19,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9152779
- Stock #: 1100-024
- VIN: SALVP2BG0DH713763
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour White
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 105,229 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2013 RANGE ROVER EVOQUE PURE PLUS HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 251LB/FT OF TORQUE. RED EXTERIOR ON WHITE INTERIOR. FULLY LOADED WITH BACK UP CAMERA, PARKING ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PANORAMIC ROOF, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, PURE PLUS PACKAGE, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, TIPTRONIC), ALL TERRIAN DRIVE MODES (ROAD, SNOW, MOUNTAIN, SNOW), PREMIUM RANGE ROVER 19 INCH WHEELS, POWER TRUNK, LEATHER INTERIOR, AUTO LIGHTS, AMBIENT LIGHTING, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4X4 DRIVETRAIN, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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