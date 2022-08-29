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2013 Land Rover Range Rover Evoque

105,229 KM

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S.S. Auto Group

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2013 Land Rover Range Rover Evoque

2013 Land Rover Range Rover Evoque

PURE PLUS|PANO|BACK UP|MERIDIAN SOUND|WHITE INT.|

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2013 Land Rover Range Rover Evoque

PURE PLUS|PANO|BACK UP|MERIDIAN SOUND|WHITE INT.|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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105,229KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9152779
  • Stock #: 1100-024
  • VIN: SALVP2BG0DH713763

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour White
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 105,229 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2013 RANGE ROVER EVOQUE PURE PLUS HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 251LB/FT OF TORQUE. RED EXTERIOR ON WHITE INTERIOR. FULLY LOADED WITH BACK UP CAMERA, PARKING ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PANORAMIC ROOF, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, PURE PLUS PACKAGE, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, TIPTRONIC), ALL TERRIAN DRIVE MODES (ROAD, SNOW, MOUNTAIN, SNOW), PREMIUM RANGE ROVER 19 INCH WHEELS, POWER TRUNK, LEATHER INTERIOR, AUTO LIGHTS, AMBIENT LIGHTING, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4X4 DRIVETRAIN, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

FULLY LOADED
PURE PLUS
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Turbocharged
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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