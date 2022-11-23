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647-886-8182
2013 Lexus GS 350
|AWD|NAV|BACKUP|ACCIDENT-FREE|FULLY LOADED|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$22,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9416539
- Stock #: 800-021
- VIN: JTHCE1BL4D5001509
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 136,103 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH A CLEAN CARFAX – LOCAL ONTARIO VEHICLE.
THIS BEAUTIFUL 2013 LEXUS GS 350 AWD HAS LANDED. 3.5L V6 PRODUCING OVER 306HP AND 277LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARK ASSIST, HEATED & COOLED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, PREMIUM LEXUS 18 INCH WHEELS, PADDLE SHIFTER, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, ECO, TIPTRONIC), AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, VENTILATED SEATS, PUSH BUTTON START, DUAL CLIMATE CONTROL, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PREMIUM SOUND SYSTEM, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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