$14,488+ taxes & licensing
2013 Mercedes-Benz GL350
BLUETEC|AMG PKG|7PASS|REAR DVD|BSM|FCW|LKA|PANO|
2013 Mercedes-Benz GL350
BLUETEC|AMG PKG|7PASS|REAR DVD|BSM|FCW|LKA|PANO|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$14,488
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Diesel
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 216,482 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2013 MERCEDES GL 350 BLUETEC AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED DIESEL 6 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 457LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360/FORWARD CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, LANE CHANGE ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING ASSIST, DRIVE ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, 7 PASSENGER, HEATED SEATS FRONT AND REAR, HEATED STEERING, FRONT TO BACK PANORAMIC SUNROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, REAR ENTERTAINMENT PACKAGE, REAR SUNSHADES, ELECTRIC FOLDING REAR SEAT, AIR SUSPENSION (SPORT,COMFORT), PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT,), PREMIUM 21 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, TECH PACKAGE, AMG PACKAGE, NIGHT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7
TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Exterior
Comfort
Warranty
Suspension
Convenience
Powertrain
Additional Features
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