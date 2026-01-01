2013 Mercedes-Benz GL350

Menu
Account
Sign In
<p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>2013 MERCEDES GL 350 BLUETEC AMG PACKAGE HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED DIESEL 6 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 457LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360/FORWARD CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, LANE CHANGE ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING ASSIST, DRIVE ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, 7 PASSENGER, HEATED SEATS FRONT AND REAR, HEATED STEERING, FRONT TO BACK PANORAMIC SUNROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, REAR ENTERTAINMENT PACKAGE, REAR SUNSHADES, ELECTRIC FOLDING REAR SEAT, AIR SUSPENSION (SPORT,COMFORT), PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT,), PREMIUM 21 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, TECH PACKAGE, AMG PACKAGE, NIGHT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.</span></p><p class=MsoNormal><strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></strong></p><p class=MsoNormal><strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – </span></strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>S S AUTO GROUP INC.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>460 WOODY ROAD</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2013 Mercedes-Benz GL350

216,482 KM

Details Description Features

$14,488

+ taxes & licensing
Make it Yours

2013 Mercedes-Benz GL350

BLUETEC|AMG PKG|7PASS|REAR DVD|BSM|FCW|LKA|PANO|

Watch This Vehicle
14170711

2013 Mercedes-Benz GL350

BLUETEC|AMG PKG|7PASS|REAR DVD|BSM|FCW|LKA|PANO|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

  1. 1779906908
  2. 1779906906
  3. 1779906904
  4. 1779906905
  5. 1779906905
  6. 1779906908
  7. 1779906906
  8. 1779906906
  9. 1779906908
  10. 1779906907
  11. 1779906906
  12. 1779906906
  13. 1779906906
  14. 1779906905
  15. 1779906906
  16. 1779906900
  17. 1779906905
  18. 1779906904
  19. 1779906908
  20. 1779906903
  21. 1779906901
  22. 1779906903
  23. 1779906906
  24. 1779906909
  25. 1779906906
  26. 1779906907
  27. 1779906908
  28. 1779906902
  29. 1779906903
  30. 1779906903
  31. 1779906906
  32. 1779906908
  33. 1779906907
  34. 1779906902
  35. 1779906908
  36. 1779906904
Contact Seller
CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report
Sale

$14,488

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments
Used
216,482KM
Excellent Condition
VIN 4JGDF2EE6DA195291

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 216,482 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2013 MERCEDES GL 350 BLUETEC AMG PACKAGE HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED DIESEL 6 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 457LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360/FORWARD CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, LANE CHANGE ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ADAPTIVE STEERING ASSIST, DRIVE ASSIST, ATTENTION ASSIST, ACTIVE BRAKE ASSIST, 7 PASSENGER, HEATED SEATS FRONT AND REAR, HEATED STEERING, FRONT TO BACK PANORAMIC SUNROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, REAR ENTERTAINMENT PACKAGE, REAR SUNSHADES, ELECTRIC FOLDING REAR SEAT, AIR SUSPENSION (SPORT,COMFORT), PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT,), PREMIUM 21 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, TECH PACKAGE, AMG PACKAGE, NIGHT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7

TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
HID Headlights
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Suspension

Air Suspension

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Power Outlet

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Pre-Collision System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From S.S. Auto Group

Used 2019 BMW X5 M SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LDW|FCW|AMBIENT LIGHT|PANO| for sale in Oakville, ON
2019 BMW X5 M SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LDW|FCW|AMBIENT LIGHT|PANO| 117,765 KM $36,990 + tax & lic
Used 2013 Mercedes-Benz GL350 BLUETEC|AMG PKG|7PASS|REAR DVD|BSM|FCW|LKA|PANO| for sale in Oakville, ON
2013 Mercedes-Benz GL350 BLUETEC|AMG PKG|7PASS|REAR DVD|BSM|FCW|LKA|PANO| 216,482 KM $14,488 + tax & lic
Used 2020 Audi Q3 S-LINE|BACKUP|BSM|LDW|CARPLAY|PANO| for sale in Oakville, ON
2020 Audi Q3 S-LINE|BACKUP|BSM|LDW|CARPLAY|PANO| 84,761 KM $23,888 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-338-XXXX

(click to show)

905-338-7707

Quick Links
Directions Website Inventory
$14,488

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2013 Mercedes-Benz GL350