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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2013 VOLKSWAGEN GTI WOLFSBURG EDITION HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. RED EXTERIOR ON PLAID INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, CRUISE CONTROL, HEATED SEATS, PREMIUM DYNAUDIO SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, MANUAL), POWER SUNROOF, PREMIUM VOLKSWAGEN 18 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORY ACCESS, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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