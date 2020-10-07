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2013 Volkswagen GTI

106,073 KM

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2013 Volkswagen GTI

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DSG WOLFSBURG EDITION|NAV|SUNROOF|ACCIDENT FREE|

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2013 Volkswagen GTI

DSG WOLFSBURG EDITION|NAV|SUNROOF|ACCIDENT FREE|

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale Price

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106,073KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5918796
  • Stock #: 1700-036
  • VIN: WVWHV7AJ1DW134720

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 106,073 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2013 VOLKSWAGEN GTI WOLFSBURG EDITION HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. RED EXTERIOR ON PLAID INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, CRUISE CONTROL, HEATED SEATS, PREMIUM DYNAUDIO SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, MANUAL), POWER SUNROOF, PREMIUM VOLKSWAGEN 18 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORY ACCESS, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Proximity Key
Push Button Start
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Split Bench Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Warranty Available
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Wheel Locks
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Keyless Start
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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