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2013 Volkswagen Jetta

GLI 6 SPD|TUNED|HEATED SEATS|SUNROOF|LOWERED

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2013 Volkswagen Jetta

GLI 6 SPD|TUNED|HEATED SEATS|SUNROOF|LOWERED

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Sale Price

$12,488

+ taxes & licensing

  • 132,462KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4875831
  • Stock #: 1700-027
  • VIN: 3VW567AJ2DM382813
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

PRICE INCLUDES SAFETY CERTIFICATION. EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE.

 

CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

BEAUTIFUL 2013 VOLKSWAGEN GLI HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH PREMIUM AUDI A4 RIMS, POWER SUNROOF, TUNED, CRUISE CONTROL, AFTERMARKET LED AMBIENCE LIGHTING, RED INTERIOR STITCHING, FLAT BOTTOM GLI STEERING WHEEL, HEATED SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, RED GLI CALIPERS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.

 

MOD LIST:

STAGE 2 UNITRONC TUNE, SCALE ADJUSTABLE COILOVERS, DIVERTER BLOW OFF VALVE, CTS TURBO 3” CATLESS DONWPIPE, SPEC STAGE 2 SPORT CLUTCH, ECS TUNING ADJUSTABLE SHORT SHIFTER, LED AMBIENT LIGHTING WITH REMOTE CONTROL

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Passenger Air Bag On/Off Switch
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Emergency Trunk Release
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Remote Engine Start
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Satellite Radio
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Locks
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Conventional Spare Tire
  • Bluetooth Connection
  • Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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