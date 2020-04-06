2013 Volkswagen Jetta

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BEAUTIFUL 2013 VOLKSWAGEN GLI HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH PREMIUM AUDI A4 RIMS, POWER SUNROOF, TUNED, CRUISE CONTROL, AFTERMARKET LED AMBIENCE LIGHTING, RED INTERIOR STITCHING, FLAT BOTTOM GLI STEERING WHEEL, HEATED SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, RED GLI CALIPERS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
MOD LIST:
STAGE 2 UNITRONC TUNE, SCALE ADJUSTABLE COILOVERS, DIVERTER BLOW OFF VALVE, CTS TURBO 3” CATLESS DONWPIPE, SPEC STAGE 2 SPORT CLUTCH, ECS TUNING ADJUSTABLE SHORT SHIFTER, LED AMBIENT LIGHTING WITH REMOTE CONTROL
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