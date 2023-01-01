$18,995+ tax & licensing
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647-886-8182
2014 Audi A5
S-LINE|NAV|BACKUP|DRIVE SELECT|ONE OWNER|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$18,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10457670
- Stock #: 200-206
- VIN: WAUMFBFR2EA048311
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 137,186 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. ONE OWNER ACCIDENT-FREE VEHICLE.
THIS BEAUTIFUL 2014 AUDI A5 S-LINE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 220HP AND 258LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, PREMIUM SOUND SYSTEM, HEATED SEATS, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM RS STYLE 19 INCH WHEELS, S-LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, SUNROOF, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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