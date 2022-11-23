Menu
Account
Sign In
Back

2014 Audi S4

120,197 KM

Details Description Features

$25,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$25,995

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2014 Audi S4

2014 Audi S4

|NAVI|SPORT DIFF|DRIVE SELECT|ACCIDENT-FREE|

Watch This Vehicle

2014 Audi S4

|NAVI|SPORT DIFF|DRIVE SELECT|ACCIDENT-FREE|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$25,995

+ taxes & licensing

120,197KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9398092
  • Stock #: 200-173
  • VIN: WAUBGCFL7EA092889

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 120,197 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST - VEHICLE IS ACCIDENT-FREE WITH A CLEAN CARFAX.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 AUDI S4 HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 333HP AND 325LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, HEATED SEATS, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, SPORT DIFFERENTIAL, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PADDLE SHIFTERS, BLACK OPTICS PACKAGE, S4 FLAT BOTTOM STEERING WHEEL, POWER SUNROOF, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PREMIUM 19 INCH WHEELS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

FULLY LOADED
SPORT DIFFERENTIAL
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
CD Player
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2014 Audi S4 |NAVI|S...
 120,197 KM
$25,995 + tax & lic
2014 Mercedes-Benz E...
 111,764 KM
$23,488 + tax & lic
2017 Volkswagen Golf...
 114,032 KM
$27,888 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory