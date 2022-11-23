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647-886-8182
2014 Audi S4
|NAVI|SPORT DIFF|DRIVE SELECT|ACCIDENT-FREE|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$25,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9398092
- Stock #: 200-173
- VIN: WAUBGCFL7EA092889
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 120,197 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST - VEHICLE IS ACCIDENT-FREE WITH A CLEAN CARFAX.
THIS BEAUTIFUL 2014 AUDI S4 HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 333HP AND 325LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, HEATED SEATS, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, SPORT DIFFERENTIAL, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PADDLE SHIFTERS, BLACK OPTICS PACKAGE, S4 FLAT BOTTOM STEERING WHEEL, POWER SUNROOF, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PREMIUM 19 INCH WHEELS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
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