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647-886-8182
2014 BMW 2-Series
M235i NAV|BACK UP|LANE DEP|ANTI COLL|RED INT|DINAN
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$25,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8474058
- Stock #: 100-177
- VIN: WBA1J7C53EVW84650
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Red
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 114,265 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2014 BMW M235I HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 320HP AND 330LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, LANE DEPARTURE WARNING, ANIT-COLLISION WARNING, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PREMIUM BMW 18 INCH WHEELS, MODIFIED CUSTOM EXHAUST, DINAN COLD AIR INTAKE, M PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, BRAKE CALIPERS, DOOR SILLS, M BADGING), BLACK WINDOW TRIM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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