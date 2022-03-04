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2014 BMW 2-Series

114,265 KM

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2014 BMW 2-Series

2014 BMW 2-Series

M235i NAV|BACK UP|LANE DEP|ANTI COLL|RED INT|DINAN

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2014 BMW 2-Series

M235i NAV|BACK UP|LANE DEP|ANTI COLL|RED INT|DINAN

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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114,265KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8474058
  • Stock #: 100-177
  • VIN: WBA1J7C53EVW84650

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Red
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 114,265 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 BMW M235I HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 320HP AND 330LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, LANE DEPARTURE WARNING, ANIT-COLLISION WARNING, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PREMIUM BMW 18 INCH WHEELS, MODIFIED CUSTOM EXHAUST, DINAN COLD AIR INTAKE, M PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, BRAKE CALIPERS, DOOR SILLS, M BADGING), BLACK WINDOW TRIM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

M PACKAGE
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Push Button Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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