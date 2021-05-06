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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2014 BMW 328I XDRIVE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 255LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, LANE DEPARTURE WARNING, ANTI COLLISION WARNING, BLIND SPOT ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, POWER SUNROOF, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORTN SPORT, SPORT PLUS), PREMIUM Z PERFORMANCE 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION BMW I-DRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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