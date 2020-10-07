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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ONE OWNER AND ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2014 BMW 335I XDRIVE M PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 300HP AND 300LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, PREMIUM M PACKAGE 18 INCH WHEELS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, M STYLING PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, DOOR SILLS AND MORE), MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), POWER SUNROOF, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH PHONE, AUTO HEADLIGHTS, NEW GENERATION BMW I-DRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. X-DRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
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