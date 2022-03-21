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647-886-8182
2014 BMW 335i
XDRIVE|M PERFORMANCE KIT|M SPORT|NAV|HUD|BACK UP|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$27,488
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8944405
- Stock #: 100-189
- VIN: WBA3B9C57EF588273
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Red
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 109,491 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2014 BMW 335I M PERFORMANCE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 326HP AND 332LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, HEADS UP DISPLAY, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, M PERFORMANCE POWER KIT (FACTORY ECU TUNE, INTAKE, EXHAUST, FRONT SPLITTER, REAR SPOILER, REAR DIFFUSER, SIDE SKIRTS, RIMS), M PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, BRAKE CALIPERS, DOOR SILLS, M BADGING), MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), AUTO LIGHTS, PREMIUM 19 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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