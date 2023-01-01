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2014 BMW 528

100,532 KM

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2014 BMW 528

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XDRIVE|NAVI|BACK UP|360 CAM|HK SOUND|360 SENSORS|

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2014 BMW 528

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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  2. 1679612330
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100,532KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 9755419
  • Stock #: 100-202
  • VIN: WBA5A7C50ED614529

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 100,532 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 BMW 528I X DRIVE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 295LB/FT OF TORQUE.  SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, 360 CAMERA, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEATED SEATS, POWER SUNROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 18 INCH WHEELS, LUXURY PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LASER LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, POWER TRUNK, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

FULLY LOADED
LUXURY PACKAGE

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

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