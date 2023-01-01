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647-886-8182
2014 BMW 528
XDRIVE|NAVI|BACK UP|360 CAM|HK SOUND|360 SENSORS|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$19,888
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- Listing ID: 9755419
- Stock #: 100-202
- VIN: WBA5A7C50ED614529
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 100,532 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2014 BMW 528I X DRIVE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 295LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, 360 CAMERA, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEATED SEATS, POWER SUNROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 18 INCH WHEELS, LUXURY PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LASER LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, POWER TRUNK, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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