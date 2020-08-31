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THIS BEAUTIFUL 2014 BMW X5 35i M PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 300HP AND 295LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, HEADS UP DISPLAY, SIDE VEIW CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ADAPTIVE CORNER LIGHTS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, M PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, AND MORE), PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM 20 INCH M PACKAGE WHEELS, POWER TRUNK, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW I-DRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. X-DRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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