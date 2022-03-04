$30,488+ tax & licensing
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647-886-8182
2014 BMW X6
35i M PKG|NAV|360 CAM|RED INTERIOR|ACCIDENT FREE|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$30,488
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8521202
- Stock #: 100-178
- VIN: 5UXFG2C54E0K41249
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 92,860 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2014 BMW X6 35I M SPORT PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 300HP AND 300LB/FT OF TORQUE. MIDNIGHT BLUE EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK 360 CAMERA, HEATED SEATS, HEATED REAR SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PREMIUM LEATHER 10 WAY ADJUSTABLE SEATS, REAR PRIVACY SHADES, M PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, TIPTRONIC), PREMIUM BMW M PACKAGE 20 INCH WHEELS, POWER TRUNK, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW I-DRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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