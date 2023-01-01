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647-886-8182
2014 Ford Mustang
3.7L V6|BACKUP CAM|LEATHER|CLEAN CARFAX|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$13,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10354245
- Stock #: 2000-007
- VIN: 1ZVBP8AMXE5227420
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 148,142 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.
THIS BEAUTIFUL 2014 FORD MUSTANG V6 HAS LANDED. 3.7L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 305HP AND 280LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH BACKUP CAMERA, PARKING ASSIST, HEATED SEATS, POWER LEATHER SEATS, PREMIUM SHAKER SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, ETC.), PREMIUM 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, BLUETOOTH, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION FORD MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Seating
Warranty
Convenience
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