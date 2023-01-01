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2014 Ford Mustang

148,142 KM

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2014 Ford Mustang

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3.7L V6|BACKUP CAM|LEATHER|CLEAN CARFAX|

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2014 Ford Mustang

3.7L V6|BACKUP CAM|LEATHER|CLEAN CARFAX|

Location

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Certified

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148,142KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10354245
  • Stock #: 2000-007
  • VIN: 1ZVBP8AMXE5227420

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 148,142 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 FORD MUSTANG V6 HAS LANDED. 3.7L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 305HP AND 280LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  LOADED WITH BACKUP CAMERA, PARKING ASSIST, HEATED SEATS, POWER LEATHER SEATS, PREMIUM SHAKER SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, ETC.), PREMIUM 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, BLUETOOTH, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION FORD MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

FORD
MUSTANG
FORD MUSTANG
V6

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Rearview Camera
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Tire Pressure Monitor
Lumbar Support
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Media / Nav / Comm

Air Conditioning
AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

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