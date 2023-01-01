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2014 Hyundai Santa Fe

172,000 KM

Details Description

$15,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$15,995

+ taxes & licensing

Terminal Motors

416-527-0101

Contact Seller
2014 Hyundai Santa Fe

2014 Hyundai Santa Fe

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2014 Hyundai Santa Fe

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$15,995

+ taxes & licensing

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172,000KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10523607

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 172,000 KM

Vehicle Description

ONE OWNER.. CERTIFIED.. 6 PASSENGERS..

2014 Hyundai Santa Fe XL Luxury LOADED
V6 ENGINE AWD

IN GREAT CONDITION RUNS AND DRIVES EXCELLENT. FAMILY OWNED AND THEY TOOK CARE OF IT…

EVERY SINGLE MAINTENANCE HAS BEEN DONE ON TIME AT HYUNDAI DEALERSHIP WITH FULL OF SERVICE RECORDS.

⭕️ COMES FULLY CERTIFIED ( SAFETY ) INCLUDED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION ALONG WITH CARFAX HISTORY REPORT FOR NO EXTRA CHARGE!

⭕️ ALL OUR VEHICLES COME WITH 3 MONTHS WARRANTY INCLUDED IN THE PRICE UPGRADE IS AVAILABLE UP TO 3 YEARS!

? FINANCING AVAILABLE, WE PROVIDE THE BEST FINANCING RATE WITH OPEN LOAN TERMS

PRICE + TAX NO EXTRA OR HIDDEN FEES.

PLEASE CONTACT US TO ARRANGE YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

TERMINAL MOTORS
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5 

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

Call Dealer

416-527-XXXX

(click to show)

416-527-0101

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