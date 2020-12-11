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2014 Infiniti Q50

59,704 KM

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Oakville Autos

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2014 Infiniti Q50

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2014 Infiniti Q50

Premium/AWD/LOW KM /

Location

Oakville Autos

595 Speers Rd, Oakville, ON L6K 2G4

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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59,704KM
Used
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  • Listing ID: 6331172
  • Stock #: 4550
  • VIN: JN1BV7AR8EM682399

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Wagon
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 59,704 KM

Vehicle Description

*** VALID SAFETY CERTIFICATE (CERTIFIED)***

We are Located ***595 SPEERS RD OAKVILLE, ONTARIO***

INCLUDED IN THE ASKING PRICE:     

* VALID SAFETY CERTIFICATE (CERTIFIED)

* A FREE (24 MONTH 24,000 KMS) POWER TRAIN WARRANTY $1000 PER CLAIM UPTO PURCHASE VALUE OF CAR $250 DEDUCTIBLE $39 ACTIVATION FEE

*CARPROOF REPORT WITH EVERY VEHICLE

ASKING PRICE DOES NOT INCLUDE: HST, $10 OMVIC FEE AND LICENSING CHARGES.

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WE WILL PROVIDE ACCURATE APPRAISALS AND TOP DOLLARS FOR YOUR TRADE OR IF YOU JUST WANT TO SELL YOUR CAR....

CONTACT OUR SALES TEAM NOW AT:

Office: 905-844-7100

Sam:   416-805-7500

Rob:    416-990-5016

Or Email at:  oakvilleautos@hotmail.com

3PR /0000/6803/11845/0000

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Warranty Included
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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