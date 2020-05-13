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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
BEAUTIFUL 2014 INFINITI Q60 COUPE PREMIUM HAS LANDED. 3.7L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 330HP AND 270LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, POWER SUNROOF, PADDLE SHIFTERS, SPORT/MANUAL DRIVE MODES, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, PREMIUM INFINITI ENKEI RIMS, AUTOMATIC HID HEADLIGHTS, HEATED SEATS, PREMIUM LEATHER SPORT SEATS, POWER SEATS, MEMORY SEATS, BLUETOOTH PHONE, NEW GENERATION INFINTI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. X ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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