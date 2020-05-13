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2014 Infiniti Q60

2014 Infiniti Q60

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2014 Infiniti Q60

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  • 69,445KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5007432
  • Stock #: 1200-007
  • VIN: JN1CV6EL1EM130084
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
2-door
Passengers
4

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

BEAUTIFUL 2014 INFINITI Q60 COUPE PREMIUM HAS LANDED. 3.7L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 330HP AND 270LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, POWER SUNROOF, PADDLE SHIFTERS, SPORT/MANUAL DRIVE MODES, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, PREMIUM INFINITI ENKEI RIMS, AUTOMATIC HID HEADLIGHTS, HEATED SEATS, PREMIUM LEATHER SPORT SEATS, POWER SEATS, MEMORY SEATS, BLUETOOTH PHONE, NEW GENERATION INFINTI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. X ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Rear Head Air Bag
  • Rear Parking Aid
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Daytime Running Lights
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Seat Memory
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof
  • Headlights-Auto-Leveling

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