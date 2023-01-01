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2014 Infiniti QX60

218,234 KM

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2014 Infiniti QX60

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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218,234KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10363029
  • Stock #: 1200-011
  • VIN: 5N1AL0MM7EC542755

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 218,234 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE WITH SERVICE RECORDS.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 INFINITI QX60 HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 265HP AND 248LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR.  7 PASSENGER SEATING. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, LANE KEEP ASSIST, BLINDSPOT ASSIST, FORWARD ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, POWER SUNROOF, HEATED SEATS, COOLED VENTILATED SEATS, HEATED STEERING, PREMIUM SOUND SYSTEM, INFINITI DRIVE MODE SELECTOR, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS,  POWER THIRD ROW SEATING, PREMIUM 20 INCH WHEELS, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, NEW GENERATION INFINITI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

INFINITI QX60
2014 INFINITI QX60
QX60

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

Air Conditioning
AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key

Additional Features

Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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