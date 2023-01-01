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647-886-8182
2014 Infiniti QX60
|NAV|BACKUP|BSM|LANE KEEP|7 PASSENGER|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$13,888
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- Listing ID: 10363029
- Stock #: 1200-011
- VIN: 5N1AL0MM7EC542755
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 218,234 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE WITH SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2014 INFINITI QX60 HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 265HP AND 248LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. 7 PASSENGER SEATING. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, LANE KEEP ASSIST, BLINDSPOT ASSIST, FORWARD ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, POWER SUNROOF, HEATED SEATS, COOLED VENTILATED SEATS, HEATED STEERING, PREMIUM SOUND SYSTEM, INFINITI DRIVE MODE SELECTOR, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER THIRD ROW SEATING, PREMIUM 20 INCH WHEELS, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, NEW GENERATION INFINITI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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