$31,995+ tax & licensing
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2014 Lexus GX460
2014 Lexus GX460
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$31,995
+ taxes & licensing
Used
147,000KM
Excellent Condition
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Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 147,000 KM
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Vehicle Description
#NO ACCIDENTS
#SAFTY CERTIFIED FOR NO EXTRA COST
#2 YEARS WARRANTY INCLUDED
#PREMIUM
#LUXURY LUXURY LUXURY
#AWD
BEAUTIFUL PEARL WHITE 2014 LEXUS GX-460 ON BLACK LEATHER INTERIOR FEATURING MULTIPLE OPTIONS
EQUIPPED WITH:
- 7 PASSENGERS
- REARVIEW CAMERA
- 360 CAMERA
- AFTERMARKET INFOTAINMENT SYSTEM
- COOL AND HEATED SEATS
- AIR SUSPENSION
- APPLE CARPLAY
- POWER SEATS
- BLIND SPOTS
- CRUISE CONTROL
- HEATED STEERING WHEEL
- FRONT AND REAR PARKING SENSORS
- SUNROOF
- LEATHER SEATS
- NAVIGATION
- BLUETOOTH
- 4x4
-OIL FILTER CHANGED AND DONE
# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
# FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!
PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES.
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
1421 SPEERS RD, OAKVILLE
#SAFTY CERTIFIED FOR NO EXTRA COST
#2 YEARS WARRANTY INCLUDED
#PREMIUM
#LUXURY LUXURY LUXURY
#AWD
BEAUTIFUL PEARL WHITE 2014 LEXUS GX-460 ON BLACK LEATHER INTERIOR FEATURING MULTIPLE OPTIONS
EQUIPPED WITH:
- 7 PASSENGERS
- REARVIEW CAMERA
- 360 CAMERA
- AFTERMARKET INFOTAINMENT SYSTEM
- COOL AND HEATED SEATS
- AIR SUSPENSION
- APPLE CARPLAY
- POWER SEATS
- BLIND SPOTS
- CRUISE CONTROL
- HEATED STEERING WHEEL
- FRONT AND REAR PARKING SENSORS
- SUNROOF
- LEATHER SEATS
- NAVIGATION
- BLUETOOTH
- 4x4
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# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
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TERMINAL MOTORS
1421 SPEERS RD, OAKVILLE
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1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Call Dealer
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416-527-0101
2014 Lexus GX460