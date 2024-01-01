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#NO ACCIDENTS <br><div>#SAFTY CERTIFIED FOR NO EXTRA COST #2 YEARS WARRANTY INCLUDED #PREMIUM #LUXURY LUXURY LUXURY #AWD BEAUTIFUL PEARL WHITE 2014 LEXUS GX-460 ON BLACK LEATHER INTERIOR FEATURING MULTIPLE OPTIONS EQUIPPED WITH: - 7 PASSENGERS - REARVIEW CAMERA - 360 CAMERA - AFTERMARKET INFOTAINMENT SYSTEM - COOL AND HEATED SEATS - AIR SUSPENSION - APPLE CARPLAY - POWER SEATS - BLIND SPOTS - CRUISE CONTROL - HEATED STEERING WHEEL - FRONT AND REAR PARKING SENSORS - SUNROOF - LEATHER SEATS - NAVIGATION - BLUETOOTH - 4x4 -OIL FILTER CHANGED AND DONE # BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE! # FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE! PRICE + HST NO EXTRA OR HIDDEN FEES. PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS 1421 SPEERS RD, OAKVILLE </div>

2014 Lexus GX460

147,000 KM

Details Description

$31,995

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2014 Lexus GX460

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2014 Lexus GX460

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

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Certified

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$31,995

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Used
147,000KM
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 147,000 KM

Vehicle Description

#NO ACCIDENTS
#SAFTY CERTIFIED FOR NO EXTRA COST
#2 YEARS WARRANTY INCLUDED
#PREMIUM
#LUXURY LUXURY LUXURY
#AWD

BEAUTIFUL PEARL WHITE 2014 LEXUS GX-460 ON BLACK LEATHER INTERIOR FEATURING MULTIPLE OPTIONS

EQUIPPED WITH:
- 7 PASSENGERS
- REARVIEW CAMERA
- 360 CAMERA
- AFTERMARKET INFOTAINMENT SYSTEM
- COOL AND HEATED SEATS
- AIR SUSPENSION
- APPLE CARPLAY
- POWER SEATS
- BLIND SPOTS
- CRUISE CONTROL
- HEATED STEERING WHEEL
- FRONT AND REAR PARKING SENSORS
- SUNROOF
- LEATHER SEATS
- NAVIGATION
- BLUETOOTH
- 4x4

-OIL FILTER CHANGED AND DONE

# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!

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TERMINAL MOTORS
1421 SPEERS RD, OAKVILLE 

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