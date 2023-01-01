$23,495+ tax & licensing
2014 Lexus IS 250
F-SPORT|AWD|NAV|BACKUP|BSM|CLEAN CF|
2014 Lexus IS 250
F-SPORT|AWD|NAV|BACKUP|BSM|CLEAN CF|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$23,495
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 121,709 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2014 LEXUS IS 250 F SPORT HAS LANDED. 2.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 204HP AND 185LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, PREMIUM MARK LEVINSON SOUNDS SYSTEM, POWER REAR PRIVACY SHADE, PADDLE SHIFTERS, F SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, FRONT GRILLE, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, EXTERIOR BADGING, WHEELS, ETC), MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, ECO, TIPTRONIC), AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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