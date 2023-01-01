2014 Lexus IS 250

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GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, PREMIUM MARK LEVINSON SOUNDS SYSTEM, POWER REAR PRIVACY SHADE, PADDLE SHIFTERS, F SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, FRONT GRILLE, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, EXTERIOR BADGING, WHEELS, ETC), MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, ECO, TIPTRONIC), AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.</span></p><p dir=ltr style=caret-color: #242424; color: #242424; font-family: Segoe UI, Segoe UI Web (West European), Segoe UI, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 1.283997; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 8pt;><span style=border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: Arial, sans-serif; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; color: #000000 !important;> </span></p><p dir=ltr style=caret-color: #242424; color: #242424; font-family: Segoe UI, Segoe UI Web (West European), Segoe UI, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 8pt;><span style=border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: Arial, sans-serif; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; color: #000000 !important;>VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.</span></p><p dir=ltr style=caret-color: #242424; color: #242424; font-family: Segoe UI, Segoe UI Web (West European), Segoe UI, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 1.38; 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AUTO GROUP</span></p><p dir=ltr style=caret-color: #242424; color: #242424; font-family: Segoe UI, Segoe UI Web (West European), Segoe UI, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;><span style=border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 9pt; line-height: inherit; font-family: Arial, sans-serif; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; color: #000000 !important;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p dir=ltr style=caret-color: #242424; color: #242424; font-family: Segoe UI, Segoe UI Web (West European), Segoe UI, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, Helvetica Neue, sans-serif; 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2014 Lexus IS 250

121,709 KM

Details Description Features

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2014 Lexus IS 250

F-SPORT|AWD|NAV|BACKUP|BSM|CLEAN CF|

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2014 Lexus IS 250

F-SPORT|AWD|NAV|BACKUP|BSM|CLEAN CF|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1703970757
  2. 1703970757
  3. 1703970573
  4. 1703970570
  5. 1703970574
  6. 1703970575
  7. 1703970570
  8. 1703970573
  9. 1703970547
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  11. 1703970570
  12. 1703970568
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  16. 1703970565
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  22. 1703970575
  23. 1703970572
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121,709KM
Used
Excellent Condition
VIN JTHCF1D29E5007809

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 121,709 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 LEXUS IS 250 F SPORT HAS LANDED. 2.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 204HP AND 185LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, PREMIUM MARK LEVINSON SOUNDS SYSTEM, POWER REAR PRIVACY SHADE, PADDLE SHIFTERS, F SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, FRONT GRILLE, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, EXTERIOR BADGING, WHEELS, ETC), MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, ECO, TIPTRONIC), AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

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Vehicle Features

Packages

LEXUS IS250
F-SPORT
LEXUS
2014
2014 LEXUS IS250 F-SPORT

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

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