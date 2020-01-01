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2014 Lexus IS 250

104,653 KM

Details Description Features

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2014 Lexus IS 250

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F-SPORT AWD|NAV|BCK UP|DIGITAL DASH|ACCIDENT FREE|

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2014 Lexus IS 250

F-SPORT AWD|NAV|BCK UP|DIGITAL DASH|ACCIDENT FREE|

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale

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104,653KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6302373
  • Stock #: 800-014
  • VIN: JTHCF1D21E5014771

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 104,653 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 LEXUS IS 250 F SPORT HAS LANDED. 2.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 204HP AND 185LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PREMIUM LEXUS SOUND SYSTEM, F SPORT PACKAGE (FRONT GRILLE, FRONT BUMPER, STEERING WHEEL, AND MUCH MORE), HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, NORMAL, SPORT, SPORT PLUS), POWER SUNROOF, LEXUS F SPORT 18 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. LEXUS ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

F SPORT
F-SPORT
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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