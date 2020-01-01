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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2014 LEXUS IS 250 F SPORT HAS LANDED. 2.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 204HP AND 185LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PREMIUM LEXUS SOUND SYSTEM, F SPORT PACKAGE (FRONT GRILLE, FRONT BUMPER, STEERING WHEEL, AND MUCH MORE), HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, NORMAL, SPORT, SPORT PLUS), POWER SUNROOF, LEXUS F SPORT 18 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. LEXUS ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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