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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ONE OWNER.
THIS BEAUTIFUL 2014 LEXUS IS 350 F SPORT HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 306HP AND 277LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PREMIUM LEXUS SOUND SYSTEM, F SPORT PACKAGE (FRONT GRILLE, FRONT BUMPER, STEERING WHEEL, AND MUCH MORE), HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, NORMAL, SPORT, SPORT PLUS), POWER SUNROOF, VELGEN 19 INCH BLACK WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. LEXUS ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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600 YORK STREET UNIT # 2
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