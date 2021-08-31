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2014 Lexus IS 350

136,414 KM

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2014 Lexus IS 350

2014 Lexus IS 350

AWD|NAV|BACK UP|BSM|LANE DEP|ADPT. CRUISE|RED INT.

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2014 Lexus IS 350

AWD|NAV|BACK UP|BSM|LANE DEP|ADPT. CRUISE|RED INT.

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S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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136,414KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7973327
  • Stock #: 800-017
  • VIN: JTHCE1D26E5004661

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Red
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 136,414 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 LEXUS IS 350 AWD HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 305HP AND 277LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, COOLED SEATS, POWER REAR PRIVACY SHADE, PREMIUM LEXUS SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, NORMAL, SPORT, TIPTRONIC), PREMIUM LEXUS 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. LEXUS ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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