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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2014 LEXUS IS 350 AWD HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 305HP AND 277LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, COOLED SEATS, POWER REAR PRIVACY SHADE, PREMIUM LEXUS SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, NORMAL, SPORT, TIPTRONIC), PREMIUM LEXUS 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. LEXUS ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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