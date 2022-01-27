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2014 Lexus RX 350

130,949 KM

Details Description Features

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2014 Lexus RX 350

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F SPORT |NAV|BACK UP|COOLED SEATS|ACCIDENT FREE|

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2014 Lexus RX 350

F SPORT |NAV|BACK UP|COOLED SEATS|ACCIDENT FREE|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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130,949KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8152282
  • Stock #: 800-018
  • VIN: 2T2BK1BA4EC250011

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 130,949 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 LEXUS RX 350 F-SPORT HAS LANDED. 3.6L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 270HP AND 248LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, HEATED SEATS, COOLED (VENTILATED) SEATS, POWER SUNROOF, PREMIUM LEXUS F SPORT 19 INCH WHEELS, PREMIUM DOLBY DIGITAL SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTER, F SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, FRONT GRILLE, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, EXTERIOR BADGING, WHEELS, ETC), MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, TIPTRONIC, DIFF LOCK), AUTO LIGHTS, REAR PASSENGER ADJUSTABLE SEATS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, POWER TRUNK, NEW GENERATION LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

F SPORT
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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