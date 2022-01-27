$28,990+ tax & licensing
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647-886-8182
2014 Lexus RX 350
F SPORT |NAV|BACK UP|COOLED SEATS|ACCIDENT FREE|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$28,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8152282
- Stock #: 800-018
- VIN: 2T2BK1BA4EC250011
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 130,949 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2014 LEXUS RX 350 F-SPORT HAS LANDED. 3.6L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 270HP AND 248LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, HEATED SEATS, COOLED (VENTILATED) SEATS, POWER SUNROOF, PREMIUM LEXUS F SPORT 19 INCH WHEELS, PREMIUM DOLBY DIGITAL SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTER, F SPORT PACKAGE (FRONT BUMPER, FRONT GRILLE, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, EXTERIOR BADGING, WHEELS, ETC), MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, TIPTRONIC, DIFF LOCK), AUTO LIGHTS, REAR PASSENGER ADJUSTABLE SEATS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, POWER TRUNK, NEW GENERATION LEXUS MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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