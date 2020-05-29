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2014 Maserati Ghibli

2014 Maserati Ghibli

S Q4 AWD|404HP|NAV|BACK UP|ACCIDENT FREE|

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2014 Maserati Ghibli

S Q4 AWD|404HP|NAV|BACK UP|ACCIDENT FREE|

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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  • 81,786KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5145806
  • Stock #: 2300-001
  • VIN: ZAM57RTA8E1087380
Exterior Colour
Brown
Interior Colour
Beige
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 MASERATI GHIBLI S Q4 HAS LANDED. 3.0L TWINTURBO CHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 404HP AND 406LB/FT OF TORQUE. BRONZO SIENA METALLESCENT EXTERIOR ON SABBIA INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKING SENSORS, BACK UP CAMERA, HEATED SEATS, SPORT EXHAUST, POWER SUNROOF, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, MANUAL), PREMIUM GRAN LUSSO RIMS, PREMIUM MASERATI SOUND SYSTEM, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION MASERATI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. Q4 ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
  • Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
  • Navigation System
  • Back-Up Camera
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Power Folding Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Knee Air Bag
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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