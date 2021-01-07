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2014 Maserati Ghibli

96,116 KM

Details Description Features

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S.S. Auto Group

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2014 Maserati Ghibli

2014 Maserati Ghibli

S Q4 AWD|404HP|NAV|BACK UP|EMOZIONE BLUE|

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2014 Maserati Ghibli

S Q4 AWD|404HP|NAV|BACK UP|EMOZIONE BLUE|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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96,116KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6581740
  • Stock #: 2300-003
  • VIN: ZAM57RTA9E1106812

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 96,116 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 MASERATI GHIBLI S Q4 SPORT PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TWINTURBO CHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 404HP AND 406LB/FT OF TORQUE. EMOZIONE MICA BLUE EXTERIOR ON CUOIO BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKING SENSORS, BACK UP CAMERA, HEATED SEATS, PADDLE SHIFTERS, SPORT EXHAUST, POWER SUNROOF, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, MANUAL), PREMIUM GRAN LUSSO RIMS, PREMIUM MASERATI SOUND SYSTEM, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION MASERATI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. Q4 ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

SPORT PACKAGE
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Navigation System
Back-Up Camera
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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