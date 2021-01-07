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THIS BEAUTIFUL 2014 MASERATI GHIBLI S Q4 SPORT PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TWINTURBO CHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 404HP AND 406LB/FT OF TORQUE. EMOZIONE MICA BLUE EXTERIOR ON CUOIO BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKING SENSORS, BACK UP CAMERA, HEATED SEATS, PADDLE SHIFTERS, SPORT EXHAUST, POWER SUNROOF, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, MANUAL), PREMIUM GRAN LUSSO RIMS, PREMIUM MASERATI SOUND SYSTEM, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION MASERATI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. Q4 ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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