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BEAUTIFUL 2014 MERCEDES BENZ C300 4-MATIC HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 248HP AND 251LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 18 INCH AMG STYLE RIMS, ATTENTION ASSIST, ASSIST GRAPHIC, POWER SUNROOF, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, HEATED SEATS, SPORT AND ECO DRIVE MODES, MANUAL DRIVE MODE, STEERING WHEEL CONTROL, PREMIUM MERCEDES BENZ SOUND SYSTEM, POWER SEATS, ALLOY WHEELS, CRUISE CONTROL, NEW GENERATION MERCEDES BENZ ENTERTAINMENT SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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