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2014 Mercedes-Benz E350

117,288 KM

Details Description Features

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2014 Mercedes-Benz E350

2014 Mercedes-Benz E350

4 MATIC AMG PKG|NAV|360 CAM|BSM|LANE DEP|ANTI COLL

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2014 Mercedes-Benz E350

4 MATIC AMG PKG|NAV|360 CAM|BSM|LANE DEP|ANTI COLL

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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117,288KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7191860
  • Stock #: 300-070
  • VIN: WDDKJ8JB9EF285974

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 117,288 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 MERCEDES E350 COUPE 4-MATIC HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 302HP AND 273LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, PARKTRONIC ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, ANTI COLLISION, ACTIVE STEERING, LANE DEPARTURE WARNING, ATTENTION ASSIST, ASSIST GRAPHIC, HEATED SEATS, VENTILATED COOLED SEATS, PANORAMIC ROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER REAR PRIVACY SHADE, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, SPORT, MANUAL), PADDLE SHIFTERS, AMG PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), PREMIUM MERCEDES AMG 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

AMG PACKAGE
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Push Button Start
Temporary spare tire
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
HD Radio
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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