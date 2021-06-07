2014 Mercedes-Benz E350

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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2014 MERCEDES E350 COUPE 4-MATIC HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 302HP AND 273LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, PARKTRONIC ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, ANTI COLLISION, ACTIVE STEERING, LANE DEPARTURE WARNING, ATTENTION ASSIST, ASSIST GRAPHIC, HEATED SEATS, VENTILATED COOLED SEATS, PANORAMIC ROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER REAR PRIVACY SHADE, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, SPORT, MANUAL), PADDLE SHIFTERS, AMG PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), PREMIUM MERCEDES AMG 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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