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647-886-8182
2014 Mercedes-Benz E350
COUPE AMG PKG|NAV|360 CAM|BSM|LANE DEP|ANTI COLL|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$22,495
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- Listing ID: 9398602
- Stock #: 300-095
- VIN: WDDKJ8JB2EF291096
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Red
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 139,599 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST - LOCAL ONTARIO VEHICLE.
THIS BEAUTIFUL 2014 MERCEDES E350 4-MATIC COUPE AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 302HP AND 273LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, BACKUP/FRONT CAMERA, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, HEATED SEATS, PANORAMIC SUN/MOOF ROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, AUTOMATIC REAR PRIVACY SUNSHADE, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, TIPTRONIC), PREMIUM MERCEDES AMG 18 INCH WHEELS, AMG PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LIGHTS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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