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2014 Mercedes-Benz E350

139,599 KM

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2014 Mercedes-Benz E350

2014 Mercedes-Benz E350

COUPE AMG PKG|NAV|360 CAM|BSM|LANE DEP|ANTI COLL|

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2014 Mercedes-Benz E350

COUPE AMG PKG|NAV|360 CAM|BSM|LANE DEP|ANTI COLL|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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139,599KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9398602
  • Stock #: 300-095
  • VIN: WDDKJ8JB2EF291096

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Red
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 139,599 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST - LOCAL ONTARIO VEHICLE.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 MERCEDES E350 4-MATIC COUPE AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 302HP AND 273LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, BACKUP/FRONT CAMERA, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, HEATED SEATS, PANORAMIC SUN/MOOF ROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, AUTOMATIC REAR PRIVACY SUNSHADE, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, TIPTRONIC), PREMIUM MERCEDES AMG 18 INCH WHEELS, AMG PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LIGHTS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

AMG PACKAGE
FULLY LOADED
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Power Steering
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Integrated Turn Signal Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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