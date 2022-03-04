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2014 Mercedes-Benz E63 AMG

127,454 KM

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2014 Mercedes-Benz E63 AMG

2014 Mercedes-Benz E63 AMG

S 4-MATIC|NAV|360 CAM|DISTRONIC+|CLEAN CF|

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2014 Mercedes-Benz E63 AMG

S 4-MATIC|NAV|360 CAM|DISTRONIC+|CLEAN CF|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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127,454KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8540951
  • Stock #: 300-087
  • VIN: WDDHF7GB1EA898214

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 127,454 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 MERCEDES E63 S AMG 4-MATIC HAS LANDED. 5.5L TWIN-TURBO CHARGED 8 CYLINDER PRODUCING OVER 577HP AND 590LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, DISTRONIC PLUS STEERING ASSIST, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, MASSAGE SEATS AND DYNAMIC SEATS, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED (COOLED) SEATS, PAMORMAIC SUN/MOOF ROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, MANUAL), ADAPTIVE SUSPENSIONS (COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), ALCANTARA STEERING WHEEL, PREMIUM MERCEDES AMG 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Push Button Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Automatic Parking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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