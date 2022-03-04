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647-886-8182
2014 Mercedes-Benz E63 AMG
S 4-MATIC|NAV|360 CAM|DISTRONIC+|CLEAN CF|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$48,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8540951
- Stock #: 300-087
- VIN: WDDHF7GB1EA898214
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 127,454 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2014 MERCEDES E63 S AMG 4-MATIC HAS LANDED. 5.5L TWIN-TURBO CHARGED 8 CYLINDER PRODUCING OVER 577HP AND 590LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, DISTRONIC PLUS STEERING ASSIST, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, MASSAGE SEATS AND DYNAMIC SEATS, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED (COOLED) SEATS, PAMORMAIC SUN/MOOF ROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, MANUAL), ADAPTIVE SUSPENSIONS (COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), ALCANTARA STEERING WHEEL, PREMIUM MERCEDES AMG 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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