2014 Mercedes-Benz S550 4MATIC

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BEAUTIFUL 2014 MERCEDES BENZ S550 4-MATIC HAS LANDED. 4.7L TWIN TURBOCHARGED 8 CYLINDER PRODUCING OVER 449HP AND 516LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 SENSORS, 360 CAMERA, BLIND SPOT ASSIST, MASSAGE SEATS, PANORAMIC SUN/MOON ROOF, AMG ADAPTIVE SUSPENSION, DRIVE MODES (SPORT, ECO), AXLE LIFTER, PRE-SAFE BRAKE, ATTENTION ASSIST, LANE KEEING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, AUTONOMOUS STEERING, PREMIUM MERCEDES RIMS, ADAPTIVE HEADLIGHTS, HEATED STEERING WHEEL, COOLED SEATS, HEATED SEATS, HEATED REAR SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, SOFT CLOSING DOORS, REAR PASSENGER SUNSHADE, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, AUTOMATIC POWER TRUNK, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, AMBIENT LIGHTING, NEW GENERATION MERCEDES BENZ MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
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