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2014 Mercedes-Benz S550 4MATIC

ACCIDENT FREE|FULLY LOADED|MASSAGE|BURM|360 CAM

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2014 Mercedes-Benz S550 4MATIC

ACCIDENT FREE|FULLY LOADED|MASSAGE|BURM|360 CAM

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Sale Price

$37,995

+ taxes & licensing

  • 139,894KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4778835
  • Stock #: 300-046
  • VIN: WDDUF8FB0EA029870
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

PRICE INCLUDES SAFETY CERTIFICATION. EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE.

 

CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

BEAUTIFUL 2014 MERCEDES BENZ S550 4-MATIC HAS LANDED. 4.7L TWIN TURBOCHARGED 8 CYLINDER PRODUCING OVER 449HP AND 516LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 SENSORS, 360 CAMERA, BLIND SPOT ASSIST, MASSAGE SEATS, PANORAMIC SUN/MOON ROOF, AMG ADAPTIVE SUSPENSION, DRIVE MODES (SPORT, ECO), AXLE LIFTER, PRE-SAFE BRAKE, ATTENTION ASSIST, LANE KEEING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, AUTONOMOUS STEERING, PREMIUM MERCEDES RIMS, ADAPTIVE HEADLIGHTS, HEATED STEERING WHEEL, COOLED SEATS, HEATED SEATS, HEATED REAR SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, SOFT CLOSING DOORS, REAR PASSENGER SUNSHADE, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, AUTOMATIC POWER TRUNK, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, AMBIENT LIGHTING, NEW GENERATION MERCEDES BENZ MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Trunk
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Proximity Key
  • Push Button Start
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Seat Memory
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Media / Nav / Comm
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Suspension
  • Air Suspension
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Windows
  • Dual Moonroof
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Navigation System
  • Back-Up Camera
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Power Folding Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Active suspension
  • Hard Disk Drive Media Storage
  • Knee Air Bag
  • HD Radio
  • Heated Rear Seat(s)
  • Bluetooth Connection
  • WiFi Hotspot
  • Hands-Free Liftgate
  • Automatic Parking

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