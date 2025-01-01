Menu
♦ 7 PASSENGER SEATING
♦ CERTIFIED 
♦ NO ACCIDENTS 
♦ ALL-WHEEL DRIVE 
♦ GREAT CONDITION 

 NOW AVAILABLE – 2014 MITSUBISHI OUTLANDER SE WITH ROOM FOR THE WHOLE FAMILY. COMPACT ENOUGH FOR CITY DRIVING, BUT SPACIOUS AND CAPABLE ENOUGH FOR ROAD TRIPS OR WINTER WEATHER. 

 – 131,000 KMS 

 EQUIPPED WITH:
 – 7 PASSENGER SEATING
 – ALL-WHEEL DRIVE
 – HEATED FRONT SEATS
 – BLUETOOTH CONNECTIVITY
 – ALLOY WHEELS
 – KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START
 – FOG LIGHTS
 – DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL
 – CRUISE CONTROL
 – STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
 – AND MORE 

## BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE! FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!

2014 Mitsubishi Outlander

131,000 KM

Details Description Features

$11,995

+ taxes & licensing
2014 Mitsubishi Outlander

SE

13110791

2014 Mitsubishi Outlander

SE

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$11,995

+ taxes & licensing

Used
131,000KM
Excellent Condition
VIN JA4JZ3AX1EZ603057

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 131,000 KM

Vehicle Description

♦ 7 PASSENGER SEATING
♦ CERTIFIED ♦ NO ACCIDENTS ♦ ALL-WHEEL DRIVE ♦ GREAT CONDITION 
 NOW AVAILABLE – 2014 MITSUBISHI OUTLANDER SE WITH ROOM FOR THE WHOLE FAMILY. COMPACT ENOUGH FOR CITY DRIVING, BUT SPACIOUS AND CAPABLE ENOUGH FOR ROAD TRIPS OR WINTER WEATHER. 
 – 131,000 KMS 
 EQUIPPED WITH: – 7 PASSENGER SEATING – ALL-WHEEL DRIVE – HEATED FRONT SEATS – BLUETOOTH CONNECTIVITY – ALLOY WHEELS – KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START – FOG LIGHTS – DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL – CRUISE CONTROL – STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS – AND MORE 
## BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE! 
 PRICING:
✔ Price + HST – No hidden or extra fees

📍 TERMINAL MOTORS
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5
📞 (416) 527-0101

Vehicle Features

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
$11,995

+ taxes & licensing>

Terminal Motors

416-527-0101

2014 Mitsubishi Outlander