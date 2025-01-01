$11,995+ taxes & licensing
Make it Yours
2014 Mitsubishi Outlander
SE
2014 Mitsubishi Outlander
SE
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$11,995
+ taxes & licensing
Used
131,000KM
Excellent Condition
VIN JA4JZ3AX1EZ603057
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 131,000 KM
Vehicle Description
♦ 7 PASSENGER SEATING
♦ CERTIFIED ♦ NO ACCIDENTS ♦ ALL-WHEEL DRIVE ♦ GREAT CONDITION
NOW AVAILABLE – 2014 MITSUBISHI OUTLANDER SE WITH ROOM FOR THE WHOLE FAMILY. COMPACT ENOUGH FOR CITY DRIVING, BUT SPACIOUS AND CAPABLE ENOUGH FOR ROAD TRIPS OR WINTER WEATHER.
– 131,000 KMS
EQUIPPED WITH: – 7 PASSENGER SEATING – ALL-WHEEL DRIVE – HEATED FRONT SEATS – BLUETOOTH CONNECTIVITY – ALLOY WHEELS – KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START – FOG LIGHTS – DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL – CRUISE CONTROL – STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS – AND MORE
## BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!
PRICING:
✔ Price + HST – No hidden or extra fees
📍 TERMINAL MOTORS
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5
📞 (416) 527-0101
♦ CERTIFIED ♦ NO ACCIDENTS ♦ ALL-WHEEL DRIVE ♦ GREAT CONDITION
NOW AVAILABLE – 2014 MITSUBISHI OUTLANDER SE WITH ROOM FOR THE WHOLE FAMILY. COMPACT ENOUGH FOR CITY DRIVING, BUT SPACIOUS AND CAPABLE ENOUGH FOR ROAD TRIPS OR WINTER WEATHER.
– 131,000 KMS
EQUIPPED WITH: – 7 PASSENGER SEATING – ALL-WHEEL DRIVE – HEATED FRONT SEATS – BLUETOOTH CONNECTIVITY – ALLOY WHEELS – KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START – FOG LIGHTS – DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL – CRUISE CONTROL – STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS – AND MORE
## BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!
PRICING:
✔ Price + HST – No hidden or extra fees
📍 TERMINAL MOTORS
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5
📞 (416) 527-0101
Vehicle Features
Interior
Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Comfort
Climate Control
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Terminal Motors
2014 Mitsubishi Outlander SE 131,000 KM $11,995 + tax & lic
2018 Kia Stinger GT Limited 108,000 KM $25,995 + tax & lic
2018 RAM 1500 ST 143,000 KM $22,995 + tax & lic
Email Terminal Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-527-XXXX(click to show)
$11,995
+ taxes & licensing>
Terminal Motors
416-527-0101
2014 Mitsubishi Outlander