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647-886-8182
2014 Porsche Cayenne
3.6L|360 SENSORS|ACCIDENT-FREE|HEATED STEERING|AWD
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$25,488
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9708697
- Stock #: 1000-021
- VIN: WP1AA2A2XELA04963
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 148,805 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2014 PORSCHE CAYENNE HAS LANDED. 3.6L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 300HP AND 295LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH 360 PARKING SENSORS, DIGITAL DASH, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, TIPTRONIC, NORMAL), MULTIPLE TERRAIN MODES (HIGHWAY, OFFROAD), PREMIUM PORSCHE 20 INCH BLACK WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER TRUNK, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION PORSCHE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Seating
Warranty
Media / Nav / Comm
Comfort
Convenience
Additional Features
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