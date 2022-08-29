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2014 Volkswagen Tiguan

114,820 KM

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2014 Volkswagen Tiguan

R-LINE HIGHLINE|NAV|BACKUP CAM|PANO ROOF|4MOTION|

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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114,820KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9112129
  • Stock #: 1700-053
  • VIN: WVGJV3AX6EW041087

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 114,820 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2014 VOLKSWAGEN TIGUAN R-LINE HIGHLINE PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, POWER PANORAMIC ROOF, PREMIUM SOUND SYSTEM, PREMIUM R-LINE 19 INCH WHEELS, R-LINE PACKAGE (STEERING WHEEL, DOOR SILLS AND MANY EXTERIOR UPGRADES), HEATED SEATS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, MANUAL), PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, AUTO HEADLIGHTS, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MOTION ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

R-LINE
HIGHLINE
FULLY LOADED
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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