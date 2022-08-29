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647-886-8182
2014 Volkswagen Tiguan
R-LINE HIGHLINE|NAV|BACKUP CAM|PANO ROOF|4MOTION|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$17,888
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- Listing ID: 9112129
- Stock #: 1700-053
- VIN: WVGJV3AX6EW041087
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 114,820 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2014 VOLKSWAGEN TIGUAN R-LINE HIGHLINE PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, POWER PANORAMIC ROOF, PREMIUM SOUND SYSTEM, PREMIUM R-LINE 19 INCH WHEELS, R-LINE PACKAGE (STEERING WHEEL, DOOR SILLS AND MANY EXTERIOR UPGRADES), HEATED SEATS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, MANUAL), PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, AUTO HEADLIGHTS, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MOTION ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
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