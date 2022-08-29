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647-886-8182
2015 Audi A3
TECHNIK S-LINE PRESTIGE|NAV|BSM|BACK UP|BANG&OLUF|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$18,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9192511
- Stock #: 200-171
- VIN: WAUKFRFFXF1014026
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 141,375 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2015 AUDI A3 TECHNIK PRESTIGE S-LINE PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER. VEHICLE PRODUCES OVER 220HP AND 258LB/FT OF TORQUE. RED EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, REAR VIEW CAMERA, 360 PARKTRONIC ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, HEATED SEATS, PREMIUM BANG AND OLUFSEN SOUND SYSTEM, S-LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, FLAT BOTTOM STEERING WHEEL), POWER SUNROOF, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PREMIUM 18 INCH WHEELS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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