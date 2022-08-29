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647-886-8182
2015 Audi A5
TECHNIK|S-LINE|NAV|BSM|BACKUP|DRIVE SELECT|20"RIMS
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$22,495
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9244195
- Stock #: 200-172
- VIN: WAUWFBFR5FA035370
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour White
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 114,033 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH A CLEAN CARFAX.
THIS BEAUTIFUL 2015 AUDI A5 S-LINE TECHNIK HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 220HP AND 258LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON TWO TONE WHITE INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, BANG & OLUFSEN SOUND, HEATED SEATS, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM AUDI S-LINE 20 INCH WHEELS, S LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, SUNROOF, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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