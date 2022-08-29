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2015 Audi A5

114,033 KM

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2015 Audi A5

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TECHNIK|S-LINE|NAV|BSM|BACKUP|DRIVE SELECT|20"RIMS

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2015 Audi A5

TECHNIK|S-LINE|NAV|BSM|BACKUP|DRIVE SELECT|20"RIMS

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

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114,033KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9244195
  • Stock #: 200-172
  • VIN: WAUWFBFR5FA035370

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour White
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 114,033 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH A CLEAN CARFAX.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 AUDI A5 S-LINE TECHNIK HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 220HP AND 258LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON TWO TONE WHITE INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, BANG & OLUFSEN SOUND, HEATED SEATS, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM AUDI S-LINE 20 INCH WHEELS, S LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, SUNROOF, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

S-LINE
TECHNIK
FULLY LOADED
20 INCH WHEELS
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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