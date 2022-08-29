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647-886-8182
2015 Audi A6
3.0T|TECHNIK|S-LINE|NAV|360 CAM|LANE DEP|BSM|HUD|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$28,995
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- Listing ID: 9088048
- Stock #: 200-170
- VIN: WAUJGCFC2FN013327
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 93,235 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ONE-OWNER AND ACCIDENT FREE WITH A CLEAN CARFAX.
THIS BEAUTIFUL 2015 AUDI A6 TECHNIK PRESTIGE S-LINE HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 310HP AND 325LB/FT OF TORQUE. DARK GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 4-SIDE CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, HEADS UP DISPLAY, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), COOLED/VENTILATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, POWER SUNROOF, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, S-LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, BADGES), PADDLE SHIFTERS, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), REAR PRIVACY SHADES, PREMIUM AUDI PRESTIGE 20 INCH WHEELS, UPGRADED TRI-LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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