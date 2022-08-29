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2015 Audi A6

93,235 KM

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2015 Audi A6

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2015 Audi A6

3.0T|TECHNIK|S-LINE|NAV|360 CAM|LANE DEP|BSM|HUD|

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9088048
  • Stock #: 200-170
  • VIN: WAUJGCFC2FN013327

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 93,235 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ONE-OWNER AND ACCIDENT FREE WITH A CLEAN CARFAX.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 AUDI A6 TECHNIK PRESTIGE S-LINE HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 310HP AND 325LB/FT OF TORQUE.  DARK GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 4-SIDE CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, HEADS UP DISPLAY, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), COOLED/VENTILATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, POWER SUNROOF, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, S-LINE PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, BADGES), PADDLE SHIFTERS, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), REAR PRIVACY SHADES, PREMIUM AUDI PRESTIGE 20 INCH WHEELS, UPGRADED TRI-LED HEADLIGHTS,  PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

S-LINE
TECHNIK
PRESTIGE
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert

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