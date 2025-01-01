Menu
2015 AUDI S3 TECHNIK HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 292HP AND 280LB/FT OF TORQUE.  RED EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, HEATED SEATS, POWER SEATS, BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START AND MUCH MORE.

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2015 Audi S3

133,221 KM

$19,888

+ taxes & licensing
2015 Audi S3

TECHNIK|NAV|BACKUP|BSM|B&O SOUND|CLEAN CARFAX|

13070968

2015 Audi S3

TECHNIK|NAV|BACKUP|BSM|B&O SOUND|CLEAN CARFAX|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

Sale

$19,888

+ taxes & licensing

Used
133,221KM
Excellent Condition
VIN WAUFFRFF5F1089458

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 133,221 KM

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

2015 AUDI S3 TECHNIK HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 292HP AND 280LB/FT OF TORQUE.  RED EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, HEATED SEATS, POWER SEATS, BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

 

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Seats

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
$19,888

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2015 Audi S3