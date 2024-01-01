$19,990+ tax & licensing
2015 BMW 335i
M PERFORMANCE II|NAV|360|BSM|LKA|HUD|HK SOUND|
2015 BMW 335i
M PERFORMANCE II|NAV|360|BSM|LKA|HUD|HK SOUND|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$19,990
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Beige
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 147,732 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2015 BMW 335I M SPORT M PERFORMANCE II XDRIVE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 300HP AND 300LB/FT OF TORQUE. UPGRADED FACTORY M POWER KIT. BLACK EXTERIOR ON WHITE INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, INTERSECTION CAMERAS, 360 PARKING SENSORS, HEADSUP DISPLAY, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEATED SEATS, HEATED STEERING, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHITNG, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH M SPORT WHEELS, M PERFORMANCE PACKAGE II, EXECUTIVE PACKAGE, DRIVERS ASSISTANCE PACKAGE, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS. THIS $699 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
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