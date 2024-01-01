2015 BMW 335i

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AUTO GROUP</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.ssautogroup.ca/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2015 BMW 335i

147,732 KM

Details Description Features

$19,990

+ tax & licensing
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2015 BMW 335i

M PERFORMANCE II|NAV|360|BSM|LKA|HUD|HK SOUND|

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2015 BMW 335i

M PERFORMANCE II|NAV|360|BSM|LKA|HUD|HK SOUND|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1730847587
  2. 1730847587
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  42. 1730847588
  43. 1730847545
  44. 1730847544
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Used
147,732KM
Excellent Condition
VIN WBA3B9C53FK409820

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 147,732 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE.  ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST. 

 

THIS BEAUTIFUL 2015 BMW 335I M SPORT M PERFORMANCE II XDRIVE HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 300HP AND 300LB/FT OF TORQUE.  UPGRADED FACTORY M POWER KIT.  BLACK EXTERIOR ON WHITE INTERIOR.  TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, INTERSECTION CAMERAS, 360 PARKING SENSORS, HEADSUP DISPLAY, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEATED SEATS, HEATED STEERING, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHITNG, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH M SPORT WHEELS, M PERFORMANCE PACKAGE II, EXECUTIVE PACKAGE, DRIVERS ASSISTANCE PACKAGE, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.  

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.  THIS $699 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

M PERFORMANCE PACKAGE II
EXECUTIVE PACKAGE
DRIVERS ASSISTANCE PACKAGE
PREMIUM PACKAGE

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Rearview Camera
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Android Auto

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

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