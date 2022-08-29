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2015 BMW 435i

140,120 KM

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2015 BMW 435i

2015 BMW 435i

GRAN COUPE|M SPORT|NAV|BACKUP|HK SOUND|CLEAN CF|

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2015 BMW 435i

GRAN COUPE|M SPORT|NAV|BACKUP|HK SOUND|CLEAN CF|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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140,120KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9310453
  • Stock #: 100-193
  • VIN: WBA4B3C52FD669938

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 140,120 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH A CLEAN CARFAX.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 BMW 435I XDRIVE GRAN COUPE M SPORT HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 300HP AND 295LB/FT OF TORQUE. MIDNIGHT BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEATED STEERING, HEATED SEATS, REAR HEATED SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, AUTOMATIC POWER TRUNK, PREMIUM 19 INCH WHEELS, M PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, BRAKE CALIPERS, DOOR SILLS, M BADGING), MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), AUTO LED HEADLIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, POWER SUNROOF, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

M SPORT
GRAN COUPE
4 DOOR
FULLY LOADED
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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