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647-886-8182
2015 BMW 535xi
|NAV|BACKUP|HUD|BSM|LANE DEP|HK SOUND|ADPT CRUISE|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$22,888
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- Listing ID: 10520355
- Stock #: 100-227
- VIN: WBA5B3C54FD546968
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 115,127 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2015 BMW 535I XDRIVE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 302HP AND 295LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEADS UP DISPLAY, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FRONTAL ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEATED SEATS FRONT & REAR, COOLED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH WHEELS, AUTO LASER LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, POWER TRUNK, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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