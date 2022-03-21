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2015 BMW M3

52,426 KM

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2015 BMW M3

2015 BMW M3

6-SPEED|CARBON PKG|M ADAPTIVE|MARINA BLUE|CLEAN CF

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2015 BMW M3

6-SPEED|CARBON PKG|M ADAPTIVE|MARINA BLUE|CLEAN CF

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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52,426KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 8686466
  • Stock #: 100-182
  • VIN: WBS3C9C52FJ276370

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour White
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 52,426 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 BMW M3 HAS LANDED. 3.0L TWIN-TURBO CHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 425HP AND 406LB/FT OF TORQUE. 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION. BMW YAS MARINA BLUE EXTERIOR ON OPAL WHITE INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, CARBON FIBRE ROOF, CARBON INTERIOR TRIM, M ADAPTIVE SUSPENSION, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, AFTERMARKET UPGRADES (CARBON FIBRE REAR TRUNK LIP, CARBON FRONT BUMPER INLETS, FRONT SPLITTER, CARBON FIBRE REAR DIFFUSER, M3 CS STYLE TAILIGHTS, MARINA BLUE SEATBELTS, LOWERING SPRINGS) OEM PARTS INCLUDED, MULTIPLE DRIVE MODES (COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), AUTO LIGHTS, PREMIUM M PERFORMANCE 19 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

CARBON PACKAGE
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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