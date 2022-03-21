$63,488+ tax & licensing
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647-886-8182
2015 BMW M3
6-SPEED|CARBON PKG|M ADAPTIVE|MARINA BLUE|CLEAN CF
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$63,488
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8686466
- Stock #: 100-182
- VIN: WBS3C9C52FJ276370
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour White
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 52,426 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2015 BMW M3 HAS LANDED. 3.0L TWIN-TURBO CHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 425HP AND 406LB/FT OF TORQUE. 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION. BMW YAS MARINA BLUE EXTERIOR ON OPAL WHITE INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, CARBON FIBRE ROOF, CARBON INTERIOR TRIM, M ADAPTIVE SUSPENSION, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, AFTERMARKET UPGRADES (CARBON FIBRE REAR TRUNK LIP, CARBON FRONT BUMPER INLETS, FRONT SPLITTER, CARBON FIBRE REAR DIFFUSER, M3 CS STYLE TAILIGHTS, MARINA BLUE SEATBELTS, LOWERING SPRINGS) OEM PARTS INCLUDED, MULTIPLE DRIVE MODES (COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), AUTO LIGHTS, PREMIUM M PERFORMANCE 19 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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